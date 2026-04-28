Hoekstra: afbouw fossiel nodig om volgende crisis te voorkomen

SANTA MARTA (ANP) - Een snellere overstap op schone energiebronnen is niet alleen noodzakelijk voor het klimaat, maar ook om minder kwetsbaar te worden voor een volgende energiecrisis. Met die boodschap is Eurocommissaris Wopke Hoekstra (Klimaat) naar de conferentie over de afbouw van fossiele brandstoffen in Colombia gekomen.

"Wij verliezen in Europa een half miljard euro per dag, zolang deze oorlog voortduurt", verwees Hoekstra naar de Iranoorlog. Hij noemt de huidige crisis een realiteitscheck.

"Klimaatactie was al een heel goede reden voor deze transitie, maar nu hebben we ook commerciële redenen en redenen van onafhankelijkheid", zei Hoekstra in Santa Marta. De Eurocommissaris vindt de conferentie, die Colombia en Nederland daar samen hebben opgezet, een "enorm belangrijk" initiatief.

Hoekstra benadrukte ook nog eens dat een transitie weg van fossiele brandstoffen in lijn is met de klimaatwetenschap. "Laten we vooruitgaan en het meeste maken van deze onderneming", besloot hij.