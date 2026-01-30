ChristenUnie: steun aan coalitie niet ten koste van kwetsbaren

DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie is bereid de minderheidscoalitie van D66, VVD en het CDA te steunen, maar niet als dat wordt "afgewenteld op daklozen, mensen die langdurig ziek zijn, of op wie al vanaf zijn zestiende werkt en zijn pensioen uit beeld ziet verdwijnen". Ook schrijft de partij in een persbericht het "zorgwekkend" te vinden dat de coalitie regels voor embryokweek mogelijk wil oprekken. "Alle reden voor de ChristenUnie om vol overtuiging de mouwen op te stropen",

De coalitiepartijen willen flink bezuinigen op zorg en sociale zekerheid. Op langdurige zorg wordt meer dan een miljard euro gekort en de AOW-leeftijd zal sneller stijgen. Ook wordt de duur van de werkloosheidsuitkering verkort van twee naar één jaar.