PVV-leider Geert Wilders vindt regeerakkoord rampzalig

Samenleving
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 14:51
anp300126178 1
DEN HAAG (ANP) - PVV-leider Geert Wilders vindt het regeerakkoord van D66, VVD en CDA "rampzalig". Hij heeft onder meer kritiek op de plannen voor de zorg en de sociale zekerheid. Daar gaat het nieuwe minderheidskabinet op bezuinigen.
Ook de asielplannen vallen slecht bij de PVV'er. Verder hekelt hij het extra geld dat naar ontwikkelingssamenwerking gaat en de 3,4 miljard euro die wordt gereserveerd voor hulp aan Oekraïne.
Wilders heeft eerder al aangekondigd niet met de nieuwe coalitie te willen samenwerken. Hij beloofde toen al keihard oppositie te gaan voeren.
