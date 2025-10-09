Yeşilgöz vindt overeenkomst Israël en Hamas 'hoopvol bericht'

DEN HAAG (ANP) - Dilan Yeşilgöz noemt de overeenkomst tussen Israël en Hamas een "hoopvol bericht". Het akkoord over de eerste fase van een vredesplan "zou een grote stap richting vrede zijn", aldus de VVD-leider op X.

"Dan kan er eindelijk een einde komen aan het leed van onschuldige mensen en kunnen de gijzelaars terugkeren", schrijft ze verder.

Hamas heeft toegezegd de nog levende Israëlische gijzelaars vrij te laten. Israël heeft beloofd om zijn troepen terug te trekken tot een afgesproken lijn, volgens de Amerikaanse president Donald Trump.