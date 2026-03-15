CIDI: niet uitgenodigd voor overleg Jetten met Joodse gemeenschap

Samenleving
door anp
zondag, 15 maart 2026 om 19:04
DEN HAAG (ANP) - Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) heeft geen uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan de gesprekken die minister-president Jetten maandag voert met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Dat laat CIDI-directeur Naomi Mestrum weten. Het is niet duidelijk wie er wel met Jetten om tafel gaan.
Mestrum laat weten verrast te zijn dat het CIDI geen uitnodiging heeft gekregen en noemt het "een duidelijke beleidsverandering ten opzichte van eerdere kabinetten", waarbij het CIDI vaak werd uitgenodigd als het ging over de Joodse gemeenschap in Nederland. Ze noemt het opvallend dat haar organisatie "die structureel antisemitische incidenten verzamelt en in kaart brengt" niet is uitgenodigd voor een gesprek dat plaatsvindt na aanslagen bij een Joodse school en synagoge. Mestrum hoopt dat Jetten zich 'toch nog bedenkt'.
Het CIDI laat weten om opheldering gevraagd te hebben bij het ministerie van Algemene Zaken. Het ANP wacht op een reactie van Algemene Zaken.
