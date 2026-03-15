Netanyahu reageert met video op Iraanse geruchten over zijn dood

door anp
zondag, 15 maart 2026 om 18:53
JERUZALEM (ANP/RTR) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft zondag een video van zichzelf geplaatst waarin te zien is hoe hij een kop koffie haalt en een praatje maakt met een medewerker. Dit deed hij nadat Iraanse staatsmedia geruchten hadden verspreid dat hij dood of gewond zou zijn.
In de video, die is opgenomen in een café aan de rand van Jeruzalem en op Netanyahu's Telegram-account is geplaatst, vraagt ​​een medewerker hem naar de geruchten. Netanyahu grijpt een kop koffie en reageert met een woordspeling op het woord 'dood', dat in Hebreeuwse straattaal ook kan worden gebruikt om uit te drukken dat je 'helemaal gek bent op' iemand of iets. "Ik ben gek op koffie. Weet je wat? Ik ben gek op mijn volk."
Eerder op zondag zwoer de Iraanse Revolutionaire Garde dat ze Netanyahu zal doden. Israël doodde eind februari Irans opperste leider Ali Khamenei.
