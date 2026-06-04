ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CIDI protesteert bij concert van Ye in GelreDome

Samenleving
door anp
donderdag, 04 juni 2026 om 11:50
anp040626100 1
ARNHEM (ANP) - Tegenstanders van de komst van de Amerikaanse rapper Ye gaan zaterdag demonstreren bij het GelreDome in Arnhem. Zo zegt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) "zeker met protestborden" aanwezig te zullen zijn, laat directeur Naomi Mestrum weten.
Hoe het protest er precies uit zal zien, is nog onderwerp van gesprek, zegt Mestrum. Het CIDI heeft zich volgens haar al wel gemeld bij de gemeente Arnhem. Hoeveel betogers er komen, is nog niet bekend.
De rechter in Amsterdam oordeelde dat Ye, ook wel Kanye West, in Nederland mag blijven. Het Centraal Joods Overleg (CJO) wilde dit via een kort geding voorkomen, omdat de rapper in het verleden meerdere keren antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan.
Het CIDI noemde het eerder al "onbegrijpelijk" dat de rapper naar Nederland mag komen. "We willen ons laten horen, omdat Jodenhaat niet geaccepteerd of genormaliseerd mag worden", aldus Mestrum. "Ook niet wanneer het gaat om een grote artiest. Zwijgen is geen optie. Daarom zullen we daar zaterdag gaan staan."
loading

POPULAIR NIEUWS

179323901_m

Nederlandse huizenmarkt zakt weg: deze regio’s gaan nu als eerste onderuit

40222732_m

De onverwachte effecten van glyfosaat op je darmen

ANP-531406715

Angela de Jong heeft ruzie met kinderloze Antoinnette Scheulderman: “Ik vind dat mensen zichzelf tekort doen als ze geen kinderen willen"

204463627_m

Woede over WK-vervoer: supporters moeten belachelijk bedrag neertellen voor treinritje naar stadion

c50288b7-f631-4d2c-aad0-7b8001cacf4a_1359x2048

Tina Brown fileert Jill Biden: wat de first lady verzwijgt

165502738_m

Hittegolf eind mei brak alle records — en de echte zomer moet nog beginnen

Loading