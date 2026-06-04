CIDI protesteert bij concert van Ye in GelreDome

ARNHEM (ANP) - Tegenstanders van de komst van de Amerikaanse rapper Ye gaan zaterdag demonstreren bij het GelreDome in Arnhem. Zo zegt het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) "zeker met protestborden" aanwezig te zullen zijn, laat directeur Naomi Mestrum weten.

Hoe het protest er precies uit zal zien, is nog onderwerp van gesprek, zegt Mestrum. Het CIDI heeft zich volgens haar al wel gemeld bij de gemeente Arnhem. Hoeveel betogers er komen, is nog niet bekend.

De rechter in Amsterdam oordeelde dat Ye, ook wel Kanye West, in Nederland mag blijven. Het Centraal Joods Overleg (CJO) wilde dit via een kort geding voorkomen, omdat de rapper in het verleden meerdere keren antisemitische en pro-nazistische uitspraken heeft gedaan.

Het CIDI noemde het eerder al "onbegrijpelijk" dat de rapper naar Nederland mag komen. "We willen ons laten horen, omdat Jodenhaat niet geaccepteerd of genormaliseerd mag worden", aldus Mestrum. "Ook niet wanneer het gaat om een grote artiest. Zwijgen is geen optie. Daarom zullen we daar zaterdag gaan staan."