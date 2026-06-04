Hongaars OM staakt vervolging burgemeester Boedapest om Pride

BOEDAPEST (ANP/RTR/AFP) - De burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Boedapest wordt niet langer vervolgd voor zijn betrokkenheid bij het organiseren van een mars voor de lhbti-gemeenschap in 2025. Aanklagers maakten donderdag bekend dat ze de aanklachten intrekken.

De progressieve burgemeester Gergely Karácsony zette zich vorig jaar in om de Pride toch te laten doorgaan, ondanks een verbod van de politie. Uiteindelijk negeerden mensen het verbod massaal en trokken tienduizenden deelnemers door de straten van Boedapest.

De massaal bezochte pride werd daarmee ook gezien als protest tegen de nationalistische regering van premier Viktor Orbán. Die kreeg kritiek voor het inperken van lhbti-rechten. Ook Nederlandse politici liepen vorig jaar mee.

Inmiddels heeft de partij van Orbán de verkiezingen verloren en is ook de situatie rond de pride veranderd. De politie liet vorige maand weten geen reden te zien om het evenement dit jaar weer te verbieden.