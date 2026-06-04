Opperste leider Iran waarschuwt voor verdeeldheid na oorlog

TEHERAN (ANP/AFP/RTR) - De nieuwe Iraanse leider beschuldigt de vijanden van zijn land van een poging verdeeldheid te zaaien in Iran, nu ze volgens hem de oorlog hebben verloren. Mojtaba Khamenei riep zijn landgenoten op tot eenheid om dat "sinistere complot" te bestrijden.

Khamenei deed dat in een schriftelijke boodschap die werd voorgelezen tijdens een plechtigheid bij het mausoleum van grootayatollah Ruhollah Khomeini. De stichter van de Islamitische Republiek overleed 37 jaar geleden en zijn dood wordt donderdag herdacht.

De afgelopen decennia hield de opvolger van Khomeini, Ali Khamenei, jaarlijks een toespraak bij de herdenking. Dit jaar stond er een lege stoel met zijn portret. Khamenei is gedood bij aanvang van de oorlog met de VS en Israël. Zoon Mojtaba volgde hem op.

Mojtaba Khamenei is sinds zijn aantreden in maart niet in de openbaarheid verschenen. Hij richt zich tot zijn landgenoten via schriftelijke boodschappen.