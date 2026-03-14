Antonelli pakt in China als jongste ooit de pole in Formule 1

SHANGHAI (ANP) - Kimi Antonelli heeft poleposition veroverd in de Grote Prijs van China. De Italiaan van Mercedes heeft met zijn 19 jaar en 202 dagen een record gevestigd in de Formule 1, want hij is de jongste coureur ooit die de eerste startplek pakt in een hoofdrace. Hij passeert Sebastian Vettel op de eeuwige ranglijst. De Duitser was 21 jaar en 72 dagen oud toen hij in 2008 poleposition veroverde in de GP van Italië.

Max Verstappen ervoer wederom dat zijn Red Bull niet is opgewassen tegen de snelle Mercedessen. De viervoudig wereldkampioen klokte de achtste tijd; hij was bijna een seconde langzamer dan Antonelli.

Antonelli was op het circuit van Shanghai een fractie sneller dan teamgenoot George Russell. De Brit van Mercedes, die eerder zaterdag zegevierde in de sprintrace, gaf 0,222 seconde toe op Antonelli. Russell had problemen met de accu van zijn auto en stond in de laatste van de drie kwalificatiesessies lang in de garage, maar wist er op het ultieme moment nog een snelle ronde uit te persen.

Lewis Hamilton noteerde in zijn Ferrari de derde tijd. De zevenvoudig wereldkampioen was 0,351 seconde minder snel dan de jonge Italiaan. Charles Leclerc reed de vierde tijd in zijn Ferrari. Achter de Mercedessen en Ferrari's volgden de twee coureurs van McLaren: Oscar Piastri en regerend wereldkampioen Lando Norris. De Fransman Pierre Gasly van Alpine was ook nog sneller dan Verstappen.

Teambaas Toto Wolff zag met de pole voor Antonelli zijn gelijk bevestigd. Hij liet de Italiaan vorig jaar debuteren in de koningsklasse. "Velen zeiden dat hij te jong was voor een Mercedes, maar die jongen is gewoon heel goed. Ik ben blij voor hem", zei de Oostenrijker.