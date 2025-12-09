Kamer: onderzoek of alle scholen iedereen gelijk behandelen

DEN HAAG (ANP) - De Tweede Kamer wil onderzoeken hoe elke leerling op school gelijk kan worden behandeld, ongeacht de "levensbeschouwelijke richting" van een school. Dinsdagmiddag werd tot frustratie van de SGP en ChristenUnie een motie van de VVD hiervoor aangenomen. Volgens de christelijke partijen is dit "ongrondwettig en illiberaal" en strijdig met de vrijheid van onderwijs.

In de Kamer is er al langere tijd discussie over de spanning tussen artikel 23 van de Grondwet, dat religieus onderwijs beschermt, en artikel 1, dat discriminatie verbiedt. Bijvoorbeeld wanneer reformatorische scholen homoseksualiteit afwijzen.

De aangenomen motie van Kamerlid Arend Kisteman wakkert deze discussie opnieuw aan. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk sprak van een "nieuw dieptepunt" en "klassieke vrijheden die per motie bij het oud vuil" worden gezet. ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder stelde dat het "niet de taak van de overheid is om te bepalen hoe kinderen worden opgevoed".

Kisteman reageerde na de stemming dat het voor de VVD cruciaal is dat elke leerling veilig naar school kan en zichzelf kan zijn. "Daarom is het goed dat de regering nu helder gaat maken hoe we dit in de praktijk borgen." De motie werd aangenomen met 72 stemmen voor en 70 tegen.