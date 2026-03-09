Claudia de Breij doet Oudejaarsconference 2026

HILVERSUM (ANP) - Claudia de Breij doet in 2026 opnieuw de Oudejaarsconference. Het wordt de vierde keer dat de cabaretière op oudejaarsavond op NPO 1 terugblikt op het voorbije jaar.

"Ik heb er ontzettend veel zin in", zegt De Breij. "Juist in een tijd waarin het soms voelt alsof de ondergang nabij is, verheug ik me op een avond waarvan je het gevoel krijgt dat we dóór kunnen - want we moeten door. Nou ja, en anders hebben we in elk geval gelachen."

De laatste keer dat De Breij de Oudejaarsconference op zich nam, was in 2022. Afgelopen jaar was Peter Pannekoek aan de beurt. De Oudejaarsconference wordt uitgezonden door omroep BNNVARA.