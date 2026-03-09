Arts Rijnstate verwekte zeker 16 donorkinderen met eigen zaad

ARNHEM (ANP) - De gynaecoloog van het Rijnstate die in de jaren zeventig en tachtig zijn eigen sperma gebruikte als donorzaad heeft zeker zestien donorkinderen verwekt. Dat meldt het Arnhemse ziekenhuis maandag op basis van onafhankelijk onderzoek naar de manier waarop in het verleden met donorzaad is omgegaan. De bekentenis van de voormalige arts was daarvoor de aanleiding. De man, die werkte in de kliniek van het Elisabeth Gasthuis dat later samen met twee andere ziekenhuizen Rijnstate werd, heeft een erfelijke ziekte.

Om hoeveel donorkinderen het in totaal gaat en wat het motief van de man was, is volgens het ziekenhuis onduidelijk. Kortgeleden werkte de voormalige arts mee aan een DNA-onderzoek. Dat hij een erfelijke ziekte heeft kwam eind 2024 al naar voren in een documentaire en het rapport bevestigt dit. Rijnstate roept mogelijke donorkinderen van de gynaecoloog op om hun DNA te geven aan expertisecentrum Fiom.