Lavrov: veiligheidsgaranties Oekraïne kunnen niet buiten ons om

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Oekraïne en zijn bondgenoten kunnen niet buiten Rusland om veiligheidsgaranties voor Oekraïne afspreken, waarschuwt Moskou. Dat is volgens buitenlandminister Sergej Lavrov "een doodlopende weg".

Sinds de Verenigde Staten met pendeldiplomatie het overleg over een einde aan de oorlog een nieuwe impuls hebben gegeven, werken bondgenoten met grote haast aan plannen voor de naoorlogse bescherming van Oekraïne. Veiligheidsgaranties voor het land zijn een voorwaarde om de strijd te kunnen staken en bijvoorbeeld grondgebied te kunnen opgeven, zeggen Oekraïnes medestanders. Maar "het oplossen van collectieve veiligheidskwesties zonder Rusland" is onacceptabel, waarschuwt Lavrov.

Rusland staat volgens de VS open voor veiligheidsgaranties, maar het is de vraag wat Moskou daarmee bedoelt. Lavrov haalt eerdere Russische voorstellen aan, die voorschrijven dat Oekraïne zich neutraal moet verklaren, grotendeels zou moeten ontwapenen en het verder moet stellen zonder westerse militaire steun.