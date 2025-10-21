ECONOMIE
CNN: deze week toch geen ontmoeting Rubio en Russische diplomaat

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 6:52
WASHINGTON (ANP) - Voorlopig komt er toch geen ontmoeting tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en een hoge Russische diplomaat, melden bronnen aan CNN. Die ontmoeting had deze week plaats moeten vinden en een voorbode moeten zijn voor een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin, kondigde Trump vorige week aan op Truth Social.
Een bron binnen het Witte Huis meldt aan de Amerikaanse zender niet waarom de ontmoeting tussen Rubio en een Russische diplomaat niet doorgaat. Ook is niet duidelijk of deze ontmoeting op een later moment wel plaats zal vinden. Rubio belde maandag wel met de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov.
CNN houdt er rekening mee dat Trumps hoop op een snelle ontmoeting met Poetin voorlopig is getemperd. Die gesprekken waren bedoeld om onder meer te praten over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne.
