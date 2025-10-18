Timmermans droomt van Europese fusie groenen en sociaaldemocraten

AMSTERDAM (ANP) - Frans Timmermans droomt van een fusie tussen de groenen en de sociaaldemocraten in het Europees Parlement, zei hij tijdens het congres van de Partij van Europese Socialisten (PES) in Amsterdam. "Maar ik ben ook realistisch, dat zal nog wel even duren", nuanceerde de leider van GroenLinks-PvdA.

In het Europees Parlement is de "samenwerking steeds hechter", al ziet hij ook nog verschillen. De linkse politicus vindt de ophanden zijnde fusie tussen GroenLinks en PvdA een voorbeeld voor andere partijen in Europa.

Timmermans verwacht niet dat hij zal worden gedwongen om te kiezen tussen één van de Europese families als GroenLinks en PvdA in juni 2026 stemmen over de fusie. Zijn partij zoekt nog uit hoe dat precies mogelijk kan worden gemaakt.

Andere prominente sociaaldemocraten zoals EU-voorzitter António Costa en Pedro Sánchez spraken tijdens het congres hun steun uit voor Timmermans. Ze hopen dat hij de verkiezingen wint met GroenLinks-PvdA en vervolgens de nieuwe premier wordt.