CNV wil dat Kamer zich verzet tegen plannen sociale zekerheid

UTRECHT (ANP) - CNV roept de Tweede Kamer op om de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet rond sociale zekerheid weg te stemmen. "Het kabinet heeft zijn keuze gemaakt. Nu is de Kamer aan zet", zegt voorzitter Hans Van den Heuvel van de vakbond op Prinsjesdag.

Vakbonden als CNV zijn al langer ontevreden over de bezuinigingen. CNV is wel blij dat het kabinet "onder druk van de vakbondsacties" eerdere plannen heeft aangepast. Zo lijkt de voorgenomen versnelde verhoging van de AOW-leeftijd volgens de bond van tafel. "Maar de belangrijkste bezuinigingen blijven overeind. De WW-duur en -opbouw wordt nog steeds fors ingekort en mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering worden geraakt."

Leden van de vakbonden legden de afgelopen tijd in meerdere sectoren het werk neer omdat ze willen dat de plannen volledig worden geschrapt. Zo staakten vorige week duizenden werknemers in het spoor en in het stads- en streekvervoer, waardoor het openbaar vervoer in Nederland grotendeels plat werd gelegd.

"Actie voeren werkt. Maar een halve handreiking is geen oplossing voor mensen die ziek worden of hun baan verliezen", vervolgt Van den Heuvel. "Iedereen kan werkloos worden. Iedereen kan arbeidsongeschikt raken. Juist op die momenten moet je kunnen rekenen op een fatsoenlijk vangnet."