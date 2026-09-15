ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ME ingezet bij blokkade boeren op N310 bij Stroe

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 15 september 2026 om 14:15
bijgewerkt om dinsdag, 15 september 2026 om 14:24
anp150926152 1
Volg ons op Google Nieuws
De Mobiele Eenheid (ME) heeft dinsdagmiddag ingegrepen bij een blokkade door boeren op de N310 bij de Gelderse plaats Stroe. Dat meldt de politie. De boeren demonstreerden op een viaduct over de A1 met meerdere tractoren. Ook is er iets in brand gestoken.
De politie meldt dat de ME "kort aanwezig is geweest" en "contact heeft gelegd". De brand was op dat moment al uit. Nadat aanwezigen was bevolen te vertrekken, keerde de rust volgens de politie snel terug. Ook was dat het einde van de blokkade.
Boeren voeren op Prinsjesdag door het hele land actie. Naast de demonstratie bij Stroe zijn langs veel provinciale en snelwegen vanaf 12.00 uur brandjes gemeld. Soms trekt de rook over de wegen, waardoor automobilisten daar doorheen moeten rijden. Volgens Rijkswaterstaat leidt dit nergens tot grote hinder.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

FNV eist 5,5 procent, maar zoveel loonsverhoging heb je écht nodig om in 2027 quitte te draaien

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

In Duitsland betaalt je werkgever 6 weken ziekengeld, in Nederland 2 jaar: zo groot zijn de verschillen per land

ANP-568366720

Alfredo kwam net van zijn eigen babyshower toen hij na aanhouding overleed

ANP-514869318

Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

117284144_m

Deze drie soorten gaslighters lopen rond op jouw werkvloer

Loading