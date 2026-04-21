COA krijgt asielhotel Epe niet leeg en moet dwangsommen betalen

EPE (ANP) - Het lukt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers niet om mensen die het heeft ondergebracht in een hotel in Epe over andere locaties te verspreiden en moet vanaf woensdag aan de gemeente dwangsommen gaan betalen. Het COA zegt dat tot het laatste moment is gewerkt om de noodlocatie in het Fletcher Hotel te sluiten, maar dat het "helaas niet gelukt" is om de mensen elders in het land op te vangen.

Epe kondigde eerder aan dat het COA vanaf 22 april 63.480 euro per dag moet betalen als er dan nog asielzoekers in het hotel zitten. De dwangsommen kunnen oplopen tot maximaal ruim 11,4 miljoen euro. De noodopvang moest eigenlijk op 20 maart worden beëindigd.

Het COA zegt dat een dwangsom het probleem niet oplost, namelijk een landelijk tekort aan opvangplekken. "We kunnen mensen niet op straat zetten. De oplossing ligt in de realisatie van voldoende opvangplekken. Daarvoor is de medewerking van alle gemeenten noodzakelijk."

Het COA betaalt ook dwangsommen aan gemeente Hardenberg vanwege een asiellocatie die nog in gebruik is terwijl die eigenlijk al dicht moest zijn. De teller van de dwangsommen staat daar inmiddels op bijna 1,5 miljoen euro. Aan gemeente Westerwolde heeft het COA in de afgelopen jaren 6,5 miljoen euro aan dwangsommen moeten betalen door het te volle Ter Apel.