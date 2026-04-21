Hoe je een brandende elektrische auto blust

Een elektrische auto blussen als hij in brand is gevlogen, is nog niet zo eenvoudig. Sterker, je moet er zelf niet aan beginnen. Laat het over aan mensen die er verstand van hebben.

Waar de brandweer een gewone autobrand binnen een half uur onder controle heeft, is dat bij een EV met een vlam gevatte accu al snel twee uur werk — en in het ergste geval dagen. Een uitleg over wat er precies gebeurt en welke technieken er zijn.

Het probleem: thermal runaway

Zodra één cel in een lithium-ion-accu oververhit raakt, start een chemische kettingreactie die zichzelf in stand houdt: thermal runaway. De cel ernaast warmt op, vat vlam, en sleept de volgende mee. Bluspoeder of schuim helpt daar niet tegen, omdat de reactie zijn eigen zuurstof en warmte levert

Bijkomend probleem: het accupakket onder de bodem van de auto zit in een waterdichte, zeer stevige behuizing. Die is zo gebouwd omdat je daar in normale omstandigheden juist géén water in wilt hebben. Het gevolg is dat bluswater van buitenaf nauwelijks bij de brandhaard komt

Vier methoden die de brandweer inzet

Internationaal wordt gewerkt volgens drie basisprincipes: cool, burn, submerge — koelen, laten uitbranden, of onderdompelen1. In Nederland komt daar inmiddels een vierde techniek bij.

1. Koelen met veel water

Met een gewone tankautospuit spoelt de brandweer de onderkant van de auto langdurig af, in de hoop dat water via naden tot bij de cellen komt. Werkt alleen deels en kost enorm veel water.

2. Laten uitbranden

Staat de auto veilig en bedreigt hij niets in de omgeving, dan is gecontroleerd laten opbranden een geaccepteerde optie. Snel klaar, maar met veel rook en giftige gassen zoals waterstoffluoride.

3. De dompelcontainer

Nadat de zichtbare vlammen gedoofd zijn, tilt een berger de auto met een kraan in een stalen container die vervolgens met water wordt gevuld. Daar blijft de auto 24 tot 48 uur in staan, zodat de accu niet opnieuw kan ontbranden. In heel Nederland zijn er slechts 30 tot 40 van deze containers beschikbaar, en het duurt vaak uren voor er eentje ter plaatse is

4. Het ultrahogedruk (UHD) snij- en blussysteem

De nieuwste methode, in september 2025 voor het eerst in Nederland op straat ingezet door Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij een brandende EV aan een laadpaal in Breda. Een lans spuit onder 300 bar een mengsel van water en fijn zand door de stalen accubak heen en injecteert vervolgens een fijne waternevel rechtstreeks tussen de cellen. Daarmee wordt de kern van de brand geraakt in plaats van alleen de buitenkant

De winst in tijd is groot: van 24 à 48 uur dompelen naar ongeveer twee uur blussen. Het RIVM plaatst er wel een kanttekening bij: het bluswater raakt sterk vervuild met zware metalen en fluoriden. Zonder opvang belandt dat in bodem en oppervlaktewater, en dat moet volgens het instituut beter geregeld worden voordat de methode breed wordt uitgerold

En als particulier?

Kort en duidelijk: zelf niet blussen. Houd afstand van minimaal 25 meter vanwege de toxische dampen, waarschuw 112 en zeg er expliciet bij dat het om een elektrische auto gaat, zodat de juiste eenheden worden opgeroepen. Alleen als uitsluitend het interieur of de motorruimte brandt en de accu níét betrokken is, is een gewone ABC-poederblusser bruikbaar — net als bij een benzineauto.