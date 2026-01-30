ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Djokovic in finale Australian Open na winst op favoriet Sinner

Sport
door anp
vrijdag, 30 januari 2026 om 15:39
anp300126197 1
MELBOURNE (ANP) - Novak Djokovic gaat zondag op voor zijn elfde titel in de Australian Open en de 25e grandslamzege in zijn carrière. De 38-jarige Servische tennisser versloeg in de halve finale de Italiaanse titelverdediger Jannik Sinner in een vijfsetter: 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4. De Serviër stak na vier uur en negen minuten zijn handen omhoog.
Djokovic is op een missie. Als hij zijn 25e grandslamtitel binnenhaalt, laat hij de Australische oud-tennisster Margaret Court achter zich en is hij in zijn eentje recordhouder. Zijn tegenstander in de finale is de Spanjaard Carlos Alcaraz, die in de andere halve finale bijna 5,5 uur nodig had om zich in vijf sets te ontdoen van de Duitser Alexander Zverev.
loading

POPULAIR NIEUWS

images

Arts: deze signalen verraden dat Trump een beroerte had

schermafbeelding 2024 04 18 om 085640

Wat zijn de beste microvezeldoekjes? De New York Times zocht het uit

iphonethingsyouddidntknow-2048px-2140-2x1-1

19 dingen die je niet wist dat je iPhone kon doen (volgens de New York Times)

ANP-528484738

Wat doet Pieter Omtzigt tegenwoordig?

Afbeelding1

'Populaire TikTok-biker Baby Rider (19) doodgeschoten door ordetroepen Iraanse moellahs'

91427689_m

Wanneer ben je verslaafd aan alcohol? Doe de test

Loading