Djokovic in finale Australian Open na winst op favoriet Sinner

MELBOURNE (ANP) - Novak Djokovic gaat zondag op voor zijn elfde titel in de Australian Open en de 25e grandslamzege in zijn carrière. De 38-jarige Servische tennisser versloeg in de halve finale de Italiaanse titelverdediger Jannik Sinner in een vijfsetter: 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4. De Serviër stak na vier uur en negen minuten zijn handen omhoog.

Djokovic is op een missie. Als hij zijn 25e grandslamtitel binnenhaalt, laat hij de Australische oud-tennisster Margaret Court achter zich en is hij in zijn eentje recordhouder. Zijn tegenstander in de finale is de Spanjaard Carlos Alcaraz, die in de andere halve finale bijna 5,5 uur nodig had om zich in vijf sets te ontdoen van de Duitser Alexander Zverev.