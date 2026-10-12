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Zelensky: steeds duidelijker dat Rusland geen energiebestand wil

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky stelt dat "steeds duidelijker wordt dat Rusland niet bereid is in te stemmen met een door de Verenigde Staten voorgesteld energiebestand" en dat het buurland wil doorgaan met zijn aanvallen op Oekraïne. Hij verklaart dat Moskou maandag zes energievoorzieningen in Oekraïne heeft aangevallen en dat er 33 gewonden zijn gevallen.
"Dit is wat er gebeurt als Rusland ziet dat het meer geld kan binnenhalen voor zijn oorlogsmachine", staat verder in Zelensky's verklaring op X. Daarnaast bedankt hij de Europese Unie voor de uitbreiding van de sanctielijst tegen mensen en bedrijven of instellingen die de Russische oorlog tegen Oekraïne steunen.
Zelensky verklaart dat meer druk op Russische bedrijven en instellingen, met name die betrokken zijn bij de productie van ballistische raketten en aanvalsdrones, "het juiste en onmisbare signaal is als we serieus zijn over het beëindigen van de oorlog van Rusland".
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