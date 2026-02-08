Coalitie Japanse premier Takaichi verstevigt mandaat in Lagerhuis

TOKYO (ANP/AFP/RTR) - De coalitie van de Japanse premier Sanae Takaichi stevent af op een flinke winst in de tussentijdse verkiezingen die ze zelf had uitgeroepen. Volgens exitpolls van de Japanse publieke omroep NHK haalt de coalitie 302 tot 366 zetels, bijna twee derde van de 465 te verdelen zetels.

Takaichi riep in januari plotseling verkiezingen uit, in een volgens sommigen dappere poging om haar coalitie een breder mandaat te geven. Die had een nipte meerderheid in het Japanse Lagerhuis. Volgens populariteitspeilingen van medio januari kon de zittende premier op de steun van 75 procent van de bevolking rekenen. Met name onder jongeren en stemgerechtigden tot 40 jaar is de liberaal-democraat populair.