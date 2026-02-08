ECONOMIE
Iran twijfelt over intenties VS bij onderhandelingen

Samenleving
door anp
zondag, 08 februari 2026 om 12:33
TEHERAN (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Iran twijfelt of de Verenigde Staten werkelijk serieuze intenties hebben bij de onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse sancties en recente militaire acties "doen twijfels rijzen over de ernst en bereidheid" om daadwerkelijk tot een oplossing te komen, stelt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Abbas Araghchi.
Hij gaf aan dat Teheran alle signalen beoordeelt en zal beslissen of de onderhandelingen worden voortgezet. De reactie komt enkele dagen na het eerste hoge overleg tussen beide landen na lange tijd, in Oman. Araghchi was na de gesprekken in Oman optimistisch. Een volgende bijeenkomst is nog niet vastgelegd.
Volgens de Amerikaanse president Donald Trump worden de gesprekken binnen enkele dagen voortgezet. De president zei dat de onderhandelingen in Oman "heel goed" waren verlopen. Washington wil per se voorkomen dat het Iraanse regime een kernwapen ontwikkelt.
