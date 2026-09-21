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Coalitie wil eigen risico behouden voor hulp na seksueel geweld

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 15:31
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DEN HAAG (ANP) - Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zien geen heil in het SP-plan om het eigen risico af te schaffen voor slachtoffers van seksueel geweld die medische hulp nodig hebben. Dat bleek tijdens een debat over een voorstel van Sarah Dobbe (SP) om de zorg voor slachtoffers van seksueel geweld te verbeteren.
Wieke Paulusma (D66) heeft begrip voor het pleidooi om alle drempels weg te halen voor slachtoffers van seksueel geweld, maar volgens haar is vooral schaamte de grootste drempel. Het CDA wierp op dat er ook slachtoffers zijn van ander soort geweld die dan wel het eigen risico moeten betalen. "Zo'n slecht argument", aldus Sandra Beckerman (SP). "Het argument kan toch niet zijn: er is zoveel onrecht, we laten het maar bestaan." De SP pleit al langer voor het volledig afschaffen van het eigen risico.
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