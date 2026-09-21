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Slachtoffers richten zich tot van corruptie verdachte ambtenaar

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 15:35
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AMSTERDAM (ANP) - "Voor u waren het adressen, voor ons waren het woningen, onze privacy, ons leven." Een vrouw die in oktober 2024 slachtoffer werd van een explosie richtte zich maandag in de rechtbank tot Jim B. (48) om te vertellen over de impact van de aanslag. B. zou als ambtenaar van de gemeente Amsterdam gegevens hebben verkocht. Die zouden gebruikt zijn bij ten minste 95 geweldsincidenten. "Alles wat voor mij veilig en vertrouwd was, is verdwenen."
Na de explosie werden de vrouw en haar man uit hun huurhuis gezet. Sinds die tijd hebben zij nog altijd geen nieuwe woning en verblijven ze in een caravan. Een jaar na de aanslag overleed het eerste kind van het stel. "Een dag en een jaar na de aanslag heb ik mijn kind begraven. Daarna moest ik terug naar een smerige caravan om te herstellen", vervolgde de vrouw. "Wij waren geen daders, wij hebben hier niet om gevraagd."
De geweldsincidenten zouden onder meer bestaan uit 36 explosies, veertien dreig- of kogelbrieven, acht beschietingen van woningen, twee pogingen tot moord of doodslag en een ontvoering.
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