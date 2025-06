COC: wegblijven Paul bij pridemars jammer, was krachtig geweest

DEN HAAG (ANP) - Dat staatssecretaris Mariëlle Paul (Emancipatie) zaterdag niet meeloopt met de pridemars in Boedapest is "echt jammer", vindt lhbti+-belangenbehartiger COC Nederland. "Het was krachtiger geweest als ze dat wel had gedaan, zowel voor de symboliek als voor de veiligheid."

COC verwijst tegelijkertijd naar de vraag van de Hongaarse collega's om te zorgen dat er buitenlandse politici in Boedapest aanwezig zouden zijn "om hen te ondersteunen en solidariteit te tonen". Dat heeft Paul wel gedaan volgens COC "en dat is positief". De staatssecretaris is al in de Hongaarse hoofdstad. Daar hield ze vrijdagavond een toespraak waarin ze haar afkeer van het Hongaarse beleid rond lhbti-rechten uitsprak.

Afgelopen week heeft COC tijdens de NAVO-top gedemonstreerd tegen onder meer de komst van de Hongaarse premier Viktor Orbán naar de top. De regering van Orbán heeft de pride in Boedapest verboden.