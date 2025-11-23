Verstappen denkt niet aan titel: beter het per race te bekijken

LAS VEGAS (ANP) - Max Verstappen denkt ook na zijn machtige zege in de Grote Prijs van Las Vegas niet aan zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, ook al liep hij wel zeven punten in op kampioenschapsleider Lando Norris. "De beste benadering is toch het race voor race te bekijken. Het gat is nog steeds groot, maar ik ga ook de laatste twee races proberen er alles uit te halen en te winnen. En dan zien we in Abu Dhabi wel waar ik ben geëindigd", zei de viervoudig wereldkampioen van Red Bull in het interview op de baan.

Verstappen won voor de zesde keer dit seizoen en voor de tweede keer in Las Vegas. "Ik ben trots op het team. Dit was een seizoen met ups en downs. We hebben moeilijke tijden doorgemaakt, maar ook mooie momenten beleefd. We hebben er ook veel van geleerd en dat is waardevolle informatie die we kunnen gebruiken in het volgende seizoen. Dan wil ik graag vanaf het begin meevechten om de wereldtitel."