Code geel in Limburg om langdurige regenval

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 10:41
anp080925076 1
DE BILT (ANP) - In de provincie Limburg geldt dinsdag vanaf 02.00 uur code geel om zware regenval, meldt het KNMI. Vooral dinsdagochtend kan het volgens het weerinstituut soms "stevig doorregenen", waardoor er plaatselijk kans is op wateroverlast, vooral in het zuiden van de provincie.
Het KNMI verwacht in Limburg tot en met dinsdagmiddag 30 tot 50 millimeter regen. Plaatselijk kan dat nog wat meer zijn, 50 tot 75 millimeter. "Indien nodig wordt de waarschuwing nog iets verder naar het noorden en westen uitgebreid."
Dinsdagmiddag gaat het minder hard regenen en wordt het uiteindelijk weer droog.
