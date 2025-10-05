ECONOMIE
Code geel om zware windstoten in kustgebieden verlengd

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 1:49
anp051025001 1
DE BILT (ANP) - Het KNMI waarschuwt dat in de kustgebieden code geel in ieder geval van kracht blijft tot zondagochtend 10.00 uur. Het gaat om het Waddengebied, de provincies Noord- en Zuid-Holland, het IJsselmeer en het noorden van Zeeland. In de kustgebieden komen plaatselijk zware windstoten voor met een snelheid van 75 tot 90 kilometer per uur, schrijft het KNMI op zijn website. De windstoten komen vanuit het westen.
In de loop van de nacht en zondagochtend neemt de wind vanuit het zuiden af.
