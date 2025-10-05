ECONOMIE
Witte Huis: driehonderd leden van Nationale Garde naar Chicago

Samenleving
door anp
zondag, 05 oktober 2025 om 3:42
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag toestemming gegeven voor de inzet van driehonderd troepen van de Nationale Garde in Chicago, meldt het Witte Huis. Hij dreigde daar al wekenlang mee, iets wat op veel verzet stuitte van lokale leiders. De Republikeinse president probeert al enige tijd de Nationale Garde in te zetten in door Democraten geleide steden die hij omschrijft als wetteloos.
"President Trump heeft driehonderd leden van de Nationale Garde gemachtigd om federale agenten en federale eigendommen te beschermen", aldus een woordvoerder van het Witte Huis. "President Trump zal niet oogluikend toestaan dat wetteloosheid Amerikaanse steden blijft teisteren."
