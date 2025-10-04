Londense politie pakt honderden pro-Palestijnse demonstranten op

LONDEN (ANP) - De Britse politie heeft bijna vijfhonderd mensen opgepakt bij een pro-Palestijns protest, melden Britse media. Zij hadden zich verzameld op Trafalgar Square in Londen om te demonstreren tegen het verbod op Palestine Action, dat door de Britse regering op de terreurlijst is gezet.

De demonstranten zaten op de grond en spraken met borden, spandoeken en leuzen hun steun uit voor Palestine Action. De demonstratie was ook gericht tegen genocide en het Israëlische optreden in de Gazastrook. Volgens Sky News waren er veel ouderen onder de arrestanten. Sommigen van hen zaten in een rolstoel of hadden een wandelstok.

Onder de arrestanten bevinden zich volgens Extinction Rebellion ook een aantal Nederlanders. Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet duidelijk.

De Britse politiek riep de afgelopen dagen op het protest te schrappen na de recente aanslag bij een synagoge in Manchester. Premier Keir Starmer vond dat de demonstranten "het verdriet van de Britse joden moeten respecteren".