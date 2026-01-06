ECONOMIE
Witte Huis: militaire actie is optie voor verwerving Groenland

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 23:55
WASHINGTON (ANP/AFP) - De Amerikaanse president Donald Trump onderzoekt hoe hij de controle over Groenland kan verkrijgen en het gebruik van het Amerikaanse leger is "altijd een optie", aldus het Witte Huis. Woordvoerster Karoline Leavitt zei dat "de verwerving van Groenland een prioriteit is voor onze nationale veiligheid".
Eerder op dinsdag verzochten Denemarken en Groenland de VS snel om tafel te gaan over claims van de Amerikaanse president over Groenland. Trump had aan boord van zijn regeringsvliegtuig gezegd het autonome Deense eiland "nodig te hebben" uit "veiligheidsoverwegingen", bijvoorbeeld om Rusland en China af te schrikken.
Volgens The Wall Street Journal zijn de Amerikaanse dreigementen niet zo serieus als ze lijken. In een besloten bijeenkomst met Congresleden zou buitenlandminister Marco Rubio hebben gezegd dat het doel is het eiland van Denemarken te kopen, aldus de krant.
Groenland beschikt over aanzienlijke olie- en gasvoorraden. Het eiland is ook rijk aan ijzererts, zink, goud, zeldzame aardmetalen en diamanten.
