Gezochte zoon van Libische oud-dictator Kaddafi vermoord

TRIPOLI (ANP/AFP/RTR) - Saif al-Islam Kaddafi, tweede zoon van de Libische oud-dictator Muammar Kaddafi, is doodgeschoten. Hij werd gezocht door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Hij werd thuis door vier mannen geëxecuteerd, aldus zijn adviseur tegen media.

Kaddafi wilde in 2021 meedoen aan de presidentsverkiezingen in Libië. De kiesraad van het olierijke, maar verscheurde Noord-Afrikaanse land sloot hem uit na eerdere veroordelingen voor oorlogsmisdaden. Een rechter liet hem uiteindelijk toe als kandidaat. De verkiezingen werden echter voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Kaddafi zou misdaden hebben begaan in de strijd tegen rebellen, waarbij zijn vader in 2011 werd gedood. Hij zelf zei onschuldig te zijn. Het Strafhof wilde hem vervolgen voor misdaden tegen de menselijkheid en voor het doden en vervolgen van burgers.