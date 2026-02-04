ECONOMIE
Code rood in Noord-Nederland wegens gladheid door ijzel

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 5:30
anp040226038 1
DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft code rood afgegeven voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vanwege ijzel die op grote schaal voor verraderlijke gladheid zorgt. De weerswaarschuwing geldt tot woensdagochtend 10.00 uur. Door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen is er grote kans op ongelukken. Het KNMI adviseert niet de weg op te gaan.
In de provincies Overijssel en Flevoland is code oranje van kracht tot 6.00 uur. Voor de Waddeneilanden geldt code oranje tot 10.00 uur. Ook daar veroorzaakt de ijzel op uitgebreide schaal gladheid. In Noord-Holland geldt code geel wegens plaatselijke gladheid in voornamelijk het noorden van de provincie.
Eerder had het KNMI voor al deze provincies al code oranje afgegeven.
