Code rood in het noorden: ga niet de weg op

In het noorden van het land is het spiegelglad. De overheid raadt aan niet naar buiten te gaan. Vanwege de weersomstandigheden rijden er van en naar Groningen en Leeuwarden geen treinen. Dat duurt tot ongeveer 11.00 uur woensdagochtend, meldt de NS.

De gladheidscoördinator van Rijkswaterstaat in Friesland zegt dat het zo glad is dat de strooiwagens daar niet meer de weg op kunnen. Het KNMI meldt dat ook in de andere regio's, met code oranje en geel, er nog kans is op ongelukken door de ijzel. Het advies is om niet de weg op te gaan vanwege verraderlijke gladheid. "Hierdoor is er een grote kans op ongelukken door gladde wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen."