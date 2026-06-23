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Code rood in vijftien Italiaanse steden om hoge temperaturen

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 10:21
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ROME (ANP/AFP) - Het Italiaanse ministerie van Gezondheid heeft code rood afgekondigd voor vijftien steden vanwege extreme hitte. De autoriteiten waarschuwen de inwoners van onder meer Rome en Milaan om tijdens de warmste delen van de dag zoveel mogelijk binnen te blijven.
Het is in Italië al dagen erg warm. De autoriteiten houden rekening met korte en plaatselijke stroomuitval doordat het netwerk de temperatuur mogelijk niet aan kan. Het ministerie adviseert mensen ook om licht te eten en zich koel te houden door zichzelf bijvoorbeeld te besprenkelen met koud water.
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