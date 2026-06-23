Waarom Oranje op het WK wél levert en België weer door de mand valt

Het WK 2026 moet het eindhoofdstuk worden van de Belgische “gouden generatie”. Dat is precies het probleem. Oranje vliegt naar Noord‑Amerika als altijd: half onderschat, half uitgelachen, maar stug aanwezig. En je voelt het nu al: als er één ploeg weer boven zijn niveau gaat presteren, is het niet België met zijn sterrencast, maar dat rommelige, taaie Nederland.

België: gegijzeld door zijn eigen mythe

Jarenlang werd België gepresenteerd als leerboekvoorbeeld: klein land, grote jeugdopleiding, topclubs, derde op het WK 2018 – het sprookje klopte perfect. Alleen: sprookjes kun je niet eindeloos rekken. Elk toernooi dat níet eindigde met een beker, werd een nieuwe kras op het imago.

Nu staat die “gouden generatie” op een punt dat niemand hardop durft te formuleren: misschien komt die wereldtitel er gewoon nooit. De kwalificatie voor 2026 was weer zoals altijd – keurig groepswinnaar, keurige cijfers, keurige persconferenties. Maar cijfers kennen geen zenuwen. Spelers wel.

Oranje: de toernooi‑ploeg met littekens

Nederland daarentegen is een ploeg met littekens – en dat is een voordeel. Elf WK‑deelnames, drie verloren finales, dramatische uitschakelingen, ruzies, mislukte kwalificaties: geen psycholoog kan dat nog repareren, dus heeft het elftal het maar leren dragen.

In 2022 was Oranje alles behalve sprankelend, maar wel onuitroeibaar: zakelijk door de groepsfase, cynisch effectief tegen de Verenigde Staten, en pas in een krankzinnige kwartfinale tegen Argentinië eruit. Dat is toernooivoetbal: niet het mooiste verhaal willen zijn, maar simpelweg in het verhaal blijven.

De groepsfase als karaktertest

Kijk naar de loting en je ziet meteen de psychologische valkuilen. België krijgt een groep waarmee je in Brussel alleen maar kampioen kunt worden: tegenstanders waar je op papier zeven punten tegen “moet” halen. Eén moeizame 0‑0 en de nationale paniek breekt uit. De vraag is dan niet “hoe repareren we dit?”, maar: “oh god, begint het wéér zo?”

Nederland zit in een poule waarin je echt moet werken, maar waarin ook ruimte zit om te groeien. Oranje weet: op een WK was de eerste wedstrijd geen finale, maar een temperatuursmeting. Paniek is voor landen die hun eigen spiegel niet verdragen.

Sterren tegen ploegen

Op papier is België nog altijd indrukwekkender. Grote namen, indrukwekkende cv’s, veel Champions League‑ervaring. Alleen: een WK wordt niet gespeeld op LinkedIn. Diezelfde sterren hebben nu een dossier aan toernooiteleurstellingen bij zich.

Nederland komt met een selectie die minder glanst, maar beter klemt. Jongens die nog iets moeten bewijzen, bijgestaan door een paar routiniers die weten hoe een WK voelt. Dat is geen elftal voor glossy posters, maar wel een groep die je liever niet tegenover je hebt in een knock‑outwedstrijd.

Beslissende momenten: wie breekt, wie buigt

Op de beslissende momenten gaat het verschil pijn doen. België sleept de schaduw mee van 2014, 2016, 2018, 2021, 2022 – telkens nét niet. Dat kruipt je hoofd in. Iedere kwartfinale voelt dan als een examen dat je al drie keer hebt overgedaan.

Nederland kent ook zijn trauma’s, maar heeft één troef: gewend zijn aan tragiek maakt je vreemd genoeg minder bang voor de volgende. Oranje kan verliezen met opgeheven hoofd – de Belgen vrezen vooral de koppen de ochtend erna.

En misschien is dat wel het hele verhaal van dit WK: België speelt om een mythe te redden, Nederland om gewoon weer eens heerlijk vervelend ver te komen. Rara, wie is hier eigenlijk favoriet?