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Je doet het waarschijnlijk al jaren fout: met deze BBQ-hack verbranden satéstokjes nooit meer

Voedsel & Koken
door Peter Janssen
dinsdag, 23 juni 2026 om 10:26
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Je hebt het vlees gemarineerd, de groenten netjes geregen en de barbecue perfect op temperatuur. En dan gebeurt het weer: nog vóór je saté gaar is, veranderen de stokjes in zwarte lucifers. Goed nieuws: de oplossing is verrassend simpel.
Iedereen die wel eens saté op de barbecue maakt, kent het frustrerende moment. Het eten ziet er goed uit, maar de stokjes zelf beginnen te roken, verkolen of breken nog voordat je kunt serveren. De oorzaak? Niet de barbecue. Niet de marinade. Maar meestal de voorbereiding.

Het trucje duurt 30 minuten

De oplossing blijkt kinderlijk eenvoudig: leg houten satéstokjes vóór gebruik minstens een half uur in koud water. Nog beter: laat ze ongeveer een uur weken.
Waarom werkt dat? Het water trekt in het hout. Daardoor warmen de stokjes minder snel op en vatten ze niet direct vlam boven hete kolen. Ja, de uiteinden kunnen nog wat donker worden, dat hoort erbij, maar ze branden niet meer volledig weg. Het is zo’n tip waarvan je achteraf denkt: waarom wist ik dit niet eerder?

Maakt het uit welk stokje je kiest?

Een beetje wel. Bamboe is veruit de populairste keuze en niet zonder reden. Het materiaal is relatief dicht en neemt water goed op. Daardoor werkt de weektruc hier meestal uitstekend. Gebruik je dunne houten stokjes, bijvoorbeeld van zachter hout? Dan loont het om ze wat langer te laten liggen.
Barbecue je vaker in de zomer? Dan kunnen metalen satéstokjes interessant zijn. Die hoef je nooit te weken, verbranden niet en gaan praktisch eindeloos mee. Er zit alleen één klein nadeel aan: ze worden heet. Heel heet. Dus vastpakken zonder tang of handschoen is geen goed idee.

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