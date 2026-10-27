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College van Omroepen: goed dat er duidelijkheid is over ESF

Samenleving
door anp
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HILVERSUM (ANP) - Het College van Omroepen (CvO) vindt het goed dat er duidelijkheid is over de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027. De NPO maakte dinsdag bekend dat Nederland volgend jaar toch niet meedoet, omdat er onvoldoende draagvlak is onder de publieke omroepen.
"Het CvO heeft de afgelopen periode intensief met de NPO gesproken over de Nederlandse deelname aan het Eurovisie Songfestival in 2027." Daarbij zijn volgens het CvO verschillende standpunten en afwegingen van de omroepen besproken.
"Gezamenlijk zijn we tot de conclusie gekomen dat er op dit moment onvoldoende draagvlak is voor deelname", aldus het CvO. Het college vindt het goed dat er nu duidelijkheid is en wil met de NPO in gesprek blijven over de toekomst van het songfestival bij de publieke omroep.
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