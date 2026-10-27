Meer dan 5.600 hulpvragen kreeg de Wegenwacht op 6 januari, de drukste dag van vorig jaar. Bij auto’s op benzine of diesel is de accu de grootste boosdoener. Vaak verslijt hij door gewoontes die je zelf in de hand hebt.

Het AD zette de vijf grootste accufouten op een rij. Drie ervan noemt de ANWB ook.

1. Je rijdt vooral korte stukjes

Starten kost de accu veel stroom. Bij een rit van een paar kilometer krijgt de dynamo, die de accu tijdens het rijden oplaadt, te weinig tijd om dat aan te vullen. In de winter staan ook nog de ruitverwarming, de stoelverwarming en de kachel aan.

Rijd daarom geregeld een langer stuk of laad de accu bij met een acculader. Voor een hybride adviseert de ANWB minstens één rit van twintig minuten per week.

In cijfers

337.000 keer hielp de Wegenwacht in 2025 bij accuproblemen.

Ruim 80.000 accu’s verving de Wegenwacht ter plekke, tegen 60.000 een jaar eerder.

Januari was de drukste maand, met ruim 127.000 pechmeldingen.

Een accu gaat volgens de ANWB drie tot zes jaar mee.

2. Apparaten blijven stroom trekken

Ook als de motor uit staat, blijven sommige 12 volt-aansluitingen stroom leveren. Een dashcam, een marterverjager of een verwarmde stoelhoes trekt de accu dan langzaam leeg, waarschuwt het AD.

Haal losse apparaten uit de aansluiting als je de auto parkeert. De ANWB is er stellig over:

“Als je veel stroomverbruikers aan hebt staan terwijl de motor niet draait, raakt de accu heel snel leeg.”

3. De accu is vies

Vuil en vocht op de accu kunnen een lekstroom geven, een klein stroompje dat over het vuile oppervlak wegloopt. De accu ontlaadt daardoor langzaam. Houd vooral de polen en de aansluitingen schoon, adviseert het AD.

4. De auto staat wekenlang stil

Ook als alles uit staat, verliest een accu langzaam spanning. Gebruik je de auto in de winter een paar weken niet, sluit de accu dan aan op een druppellader. Dat is een lader die de accu op spanning houdt zonder hem te overladen. Een gewone acculader kost rond de veertig euro, schreef WEL in januari over wat je doet bij een lege accu door vrieskou

5. Je negeert de eerste signalen

Een accu die het begeeft, kondigt dat meestal aan. Start de motor moeizaam, dan kan dat volgens de ANWB op slijtage wijzen. Flikkerende koplampen tijdens het starten noemt het AD als tweede signaal.

Laat de accu dan nu testen bij de garage. Als het eenmaal vriest, sta je niet als enige te wachten. Op 9 januari 2024 kreeg de Wegenwacht ruim 7.700 hulpvragen door winterweer

Ook een elektrische auto valt stil op een lege accu

Naast het grote accupakket heeft een elektrische auto een gewone 12 volt-accu, die onder meer de boordelektronica van stroom voorziet. Problemen met die kleine accu horen samen met lekke banden bij de meest voorkomende oorzaken van pech bij elektrische auto’s, meldt de ANWB in zijn jaaroverzicht over 2025 . Vorig jaar kreeg de Wegenwacht 82.000 hulpvragen van elektrische rijders, 26 procent meer dan een jaar eerder.

Wanneer je een nieuwe accu laat plaatsen

Bij normaal gebruik mag je volgens de ANWB minstens drie jaar verwachten. Is de jouwe ouder en start de auto al stroef, gok dan niet op nog een winter.

Een nieuwe accu kost volgens de ANWB meestal €100 tot €300, afhankelijk van het type.

Een monteur is ongeveer twintig minuten bezig met het plaatsen.

Op een nieuwe 12 volt-accu zit minstens twee jaar garantie.

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