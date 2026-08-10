Colombia roept noodtoestand uit na zware aardbeving

De Colombiaanse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen na de zware aardbeving die het westen van het land heeft getroffen. Door de beving, met een kracht van 7.4, zijn veel gebouwen ingestort en zijn zeker tientallen mensen om het leven gekomen.

Door het uitroepen van de noodtoestand kan de regering makkelijker maatregelen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening, schrijft nieuwszender Blu Radio. Er kan bijvoorbeeld eenvoudiger geld worden vrijgemaakt.

Hulpdiensten zijn bezig met het reddingswerk. In sommige steden zouden al mensen bevrijd zijn vanonder het puin van ingestorte gebouwen, maar volgens lokale autoriteiten zijn er nog mensen die vastzitten.

De kersverse president Abelardo de la Espriella zei dat hij naar het aardbevingsgebied zal afreizen om toe te zien op de hulpverlening.