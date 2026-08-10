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Russisch hof sluit oppositiepartij Jabloko uit van verkiezingen

Samenleving
door anp
maandag, 10 augustus 2026 om 19:49
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MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische liberale partij Jabloko mag volgende maand niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. De enige officieel geregistreerde partij die openlijk tegen de oorlog in Oekraïne is, is door het hooggerechtshof uitgesloten van deelname.
De zaak was aangespannen door een kleine nationalistische partij die zeer pro-Kremlin is: Rodina. Volgens die partij had Jabloko donaties niet aangegeven, inclusief steun vanuit het Westen. Jabloko-oprichter Nikolaj Rybakov ontkende dat en noemde de zaak een politieke aanval op andersdenkenden.
Jabloko heeft laten weten in beroep te gaan. "Vrienden, laten we niet wanhopen", staat in een verklaring. Enkele honderden aanhangers van de partij hadden zich bij de rechtbank verzameld, een zeldzame vorm van verzet tegen de politieke onderdrukking in Rusland.
Kandidaten en partijen worden vaker uitgesloten van deelname aan de Russische verkiezingen. Partijen die nog wel mogen meedoen, steunen het Kremlin in meer of mindere mate.
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