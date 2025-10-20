Colombia roept VS-ambassadeur terug na Amerikaanse verwijten

BOGOTÁ (RTR) - Colombia heeft zijn ambassadeur in de VS teruggeroepen, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De stap volgt op het Amerikaanse besluit van zondag om subsidies en financiële regelingen met het land op te schorten, omdat Colombia volgens de VS niet voldoende doet aan het bestrijden van drugscriminaliteit.

Afgelopen maand zeiden de VS al Colombia niet langer te zien als "bondgenoot" in de strijd tegen drugs. De Colombiaanse leider Gustavo Petro is volgens Donald Trump een "illegale drugsleider", aldus de Amerikaanse president zondag.

In een reactie op die verwijten schreef Petro zondag op X dat Trump zou zijn "misleid" door zijn adviseurs. "Ik raad Trump aan zorgvuldig te kijken naar Colombia en dan te bepalen aan welke kant de drugscriminelen staan", voegde hij daaraan toe.

In juli dit jaar riep Washington al de Amerikaanse ambassadeur uit Bogotá, John T. McNamara, terug.