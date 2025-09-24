ECONOMIE
Colombia wil vervolging Trump om aanvallen VS in Caribisch gebied

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 4:56
anp240925002 1
NEW YORK (ANP/AFP) - De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft dinsdag bij de Algemene Vergadering van de VN opgeroepen tot het starten van een "strafrechtelijk proces" tegen zijn ambtgenoot Donald Trump vanwege Amerikaanse aanvallen op vermeende drugssmokkelboten in het Caribisch gebied.
Petro zei dat ongewapende "arme jongeren" omkwamen bij de aanvallen. Washington stelde dat de aanvallen deel uitmaakten van een Amerikaanse antidrugsoperatie voor de kust van Venezuela. Trump heeft meermaals de Venezolaanse president Nicolás Maduro ervan beschuldigd een drugskartel te leiden, zonder daarvoor bewijs te leveren.
Er zijn minstens veertien mensen omgekomen bij recente Amerikaanse aanvallen op minstens drie boten en hun opvarenden. VN-experts omschrijven de aanvallen als "buitengerechtelijke executies".
