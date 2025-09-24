ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

IND waarschuwt na toets opnieuw voor werkdruk door asielwetten

Samenleving
door anp
woensdag, 24 september 2025 om 5:00
anp240925003 1
DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waarschuwt na een uitvoerige doorlichting van de asielwetten wederom voor grote problemen die deze kunnen opleveren bij de dienst. Door de invoering van de wetten dreigt de dienst overbelast te raken. Het CDA stemde uit zorgen hierover tegen de wet over het tweestatusstelsel in de Tweede Kamer. Maar de christendemocraten zagen een kleine kans dat het oordeel in de Eerste Kamer zou veranderen na deze uitvoeringstoets.
In de toets herhaalt de IND evenwel de kritiek die de dienst het afgelopen jaar veelvuldig heeft geuit. Beide wetten zorgen voor "veel extra werk" en dat levert "een zorgelijk beeld op." Dat terwijl de toch al overbelaste IND druk bezig is om het Europese migratiepact in te voeren.
Het CDA stemde in de Tweede Kamer ook tegen de asielnoodmaatregelenwet, wegens zorgen over de strafbaarstelling van illegaliteit. Maar nadat het kabinet aangaf deze late toevoeging aan te passen, hintte het CDA toch op een mogelijke voorstem in de Eerste Kamer.
loading

POPULAIR NIEUWS

213747324 l normal none

Dit zijn de slechtste buren in een vliegtuig

ANP-528965117

Dit ene simpele woord kan een derde van de dementiegevallen voorkomen

shutterstock_1523260682

Dit is de elegantste manier om een passief-agressieve persoon te destabiliseren, volgens een psycholoog

ANP-537053646

Handig trucje: zo verschoon je je beddengoed in één minuut

65609902_m

Deze kraters in Siberië ontploffen uit het niets en wetenschappers weten nu eindelijk waarom

ANP-445283876 (1)

Steeds meer mensen gaan naar de biologische tandarts: wat is het voordeel?

Loading