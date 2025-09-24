IND waarschuwt na toets opnieuw voor werkdruk door asielwetten

DEN HAAG (ANP) - De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waarschuwt na een uitvoerige doorlichting van de asielwetten wederom voor grote problemen die deze kunnen opleveren bij de dienst. Door de invoering van de wetten dreigt de dienst overbelast te raken. Het CDA stemde uit zorgen hierover tegen de wet over het tweestatusstelsel in de Tweede Kamer. Maar de christendemocraten zagen een kleine kans dat het oordeel in de Eerste Kamer zou veranderen na deze uitvoeringstoets.

In de toets herhaalt de IND evenwel de kritiek die de dienst het afgelopen jaar veelvuldig heeft geuit. Beide wetten zorgen voor "veel extra werk" en dat levert "een zorgelijk beeld op." Dat terwijl de toch al overbelaste IND druk bezig is om het Europese migratiepact in te voeren.

Het CDA stemde in de Tweede Kamer ook tegen de asielnoodmaatregelenwet, wegens zorgen over de strafbaarstelling van illegaliteit. Maar nadat het kabinet aangaf deze late toevoeging aan te passen, hintte het CDA toch op een mogelijke voorstem in de Eerste Kamer.