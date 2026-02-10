Colombiaanse president zegt ontsnapt te zijn aan moordaanslag

BOGOTÁ (ANP/AFP) - De Colombiaanse president Gustavo Petro zegt deze week ontsnapt te zijn aan een moordaanslag. Drugsbendes zouden al maanden achter hem aanzitten en volgens Petro neemt het politieke geweld toe in aanloop naar de presidentsverkiezingen in mei.

De helikopter van de president zou maandagavond ergens landen, maar dat werd op het laatste moment afgeblazen. Zijn team vreesde dat er op de grond op hem geschoten zou worden, en dus vloog het toestel weg. "We hebben vier uur boven open zee gevlogen en ik ben ergens anders geland dan de bedoeling was", vertelde Petro in een live uitgezonden kabinetsvergadering.

Hij zei tijdens die bijeenkomst ook dat een inheemse senator is ontvoerd door dissidenten van de inmiddels ontbonden guerrillabeweging FARC. Petro riep op om haar zo snel mogelijk vrij te laten. Anders zou de president dit zien als een oorlogsverklaring tegen alle inheemse volkeren van het gebied en tegen heel Colombia. Korte tijd later werd de senator inderdaad vrijgelaten, meldde de minister van Defensie.

Gewapende groepen en drugskartels

Colombia wordt al decennia geteisterd door geweld van gewapende groepen en drugskartels. In de loop der jaren zijn vaak politieke leiders vermoord, inclusief presidentskandidaten. Volgens Petro proberen drugsbendes hem al sinds zijn aantreden in 2022 te doden.

De linkse president mag grondwettelijk niet nog een termijn aanblijven en doet dus niet mee aan de verkiezingen op 31 mei.