Kamer: vertel vrouwen of ze dicht borstweefsel hebben

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 22:52
DEN HAAG (ANP) - Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat vrouwen wordt verteld of ze dicht borstweefsel hebben. Demissionair staatssecretaris Judith Tielen (Preventie, VVD) zei dat dit niet mogelijk is, omdat vrouwen nog geen vervolgonderzoek kan worden aangeboden. Een MRI-scan, waarmee dicht borstweefsel goed onderzocht kan worden, is pas vanaf 2030 beschikbaar voor borstkankerscreening.
Vrouwen met dicht borstweefsel hebben meer klier- en bindweefsel in hun borsten en minder vet. Daardoor is op een mammogram, de normale manier van borstkankeronderzoek, kanker moeilijker te vinden. Daarnaast hebben vrouwen met zeer dicht borstweefsel meer kans op kanker.
Tielen spreekt van een "duivels dilemma". Zij wil het vrouwen eigenlijk wel eerder vertellen, maar dat kan volgens haar nu niet, omdat er nu nog geen vervolgonderzoek kan worden aangeboden. Vrouwen kunnen wel zelf een MRI-scan laten maken, maar niet iedereen kan dat betalen en dat is volgens Tielen niet eerlijk.
Verbaasd
Meerdere Kamerleden waren verbaasd over de antwoorden van Tielen, die Wieke Paulusma (D66) deden denken aan wat de voorganger en partijgenoot van Tielen, Vincent Karremans, zei. Volgens hem konden vrouwen het beter niet weten, omdat ze er niet mee om zouden kunnen gaan. Onder meer Paulusma en Harmen Krul (CDA) denken dat vrouwen het juist wel moeten weten. "Natuurlijk kunnen zij daar wel mee omgaan", aldus Paulusma.
Daarna voerde Tielen een nieuw argument aan. Volgens haar is kijken naar de samenstelling van het borstweefsel nu geen onderdeel van het bevolkingsonderzoek. Meerdere Kamerleden zeiden dat dit wel onderdeel van het onderzoek moet worden. Tielen wilde daar niet in meegaan. De kans lijkt groot dat hier een breedgedragen motie over wordt ingediend.
