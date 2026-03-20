Yeşilgöz noemt verklaring over Hormuz duidelijk signaal aan Iran

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 10:26
DEN HAAG (ANP) - De verklaring van Nederland en vijf bondgenoten om de scheepvaart in de Straat van Hormuz te beschermen is een "heel duidelijk signaal" aan Iran dat het moet stoppen met aanvallen op landen in de Golfregio. Dat zei minister Dilan Yeşilgöz (Defensie, VVD) vrijdag voor aanvang van de ministerraad.
Nederland gaf een dag eerder samen met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en Japan aan gereed te zijn om bij te dragen aan "passende inspanningen" om de scheepvaart door de zeestraat te beschermen. "Wat die hulp exact kan zijn, hoe dat eruit kan zien, daar wordt nu druk over gesproken", aldus de bewindsvrouw.
Er ligt nu nog geen concrete vraag voor inzet in de Straat van Hormuz, zegt ze. "Diplomatieke druk, de krachten bundelen, laten merken als internationale gemeenschap dat dit niet acceptabel is, heeft in dit soort conflicten vaak ook effect."
