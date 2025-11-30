ECONOMIE
Paus vraagt Libanezen ondanks problemen in hun land te blijven

Samenleving
door anp
zondag, 30 november 2025 om 18:41
BEIROET (ANP/AFP) - Paus Leo XIV heeft in een toespraak de Libanese bevolking opgeroepen in het verdeelde en door crisis geteisterde land te blijven. Hij deed dat in het presidentiële paleis in Libanon, waar hij zondagmiddag aankwam.
"Soms is het makkelijker om te vluchten, of gewoonweg handiger om ergens anders heen te gaan. Er is echte moed en vooruitziendheid voor nodig om in je eigen land te blijven, of ernaar terug te keren", sprak de paus. Hij benadrukte de noodzaak van vrede en gebruikte het woord meer dan twintig keer tijdens zijn toespraak, zonder specifieke internationale of regionale conflicten te noemen.
Libanon kent veel economische problemen en sektarische en politieke verdeeldheid. Opeenvolgende crises, waaronder de rampzalige explosie in de haven van Beiroet in 2020, hebben veel jonge Libanezen, waaronder veel christenen, ertoe aangezet te emigreren. Velen vrezen bovendien voor een nieuwe oorlog na een recent conflict tussen Israël en de Libanese beweging Hezbollah.
